В Азербайджане все организовано на высоком уровне – лидер рейтинга UFC, американский боец Белал Мухаммад (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Я впервые в Азербайджане и увидел, как здесь все организовано на высоком уровне. Баку - очень красивый город, здесь вкусная национальная кухня, а также прекрасная погода, и я с нетерпением жду финального вечера UFC, сказал журналистам почетный гость UFC Fight Night Baku, известный американский боец Белал Мухаммад, сообщает Trend Life.

Белал Мухаммад - бывший чемпион UFC в полусреднем весе. Занимает 1 строчку в официальном рейтинге UFC в полусреднем весе и 13 строчку в официальном рейтинге UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.

"В соревновании я буду поддерживать чилийского бойца Игнасио Бахамондеса (ред. - будет биться против азербайджанского бойца Рафаэля Физиева), а также буду находиться в его углу октагона. В Чикаго мы вместе тренируемся. Также буду поддерживать бойца из Чикаго Джамала Хилла. Думаю, бой между Бахамондесом и Физиевым будет очень зрелищным, так как оба спортсмена - страйкеры, любят биться на ногах. Выражаю благодарность Азербайджану за высокий уровень организации UFC Fight Night. Все прекрасно!" - сказал Белал Мухаммад.

Напомним, что впервые в Баку 21 июня пройдет турнир UFC Fight Night. В рамках вечера в Baku Crystall Hall состоится 12 боев, по 6 в основном и предварительном карде. Главным событием вечера UFC в Баку станет поединок между бывшим чемпионом UFC в полутяжёлом весе Джамалом Хиллом и бывшим претендентом на титул Халилом Раунтри. Второй по значимости поединок пройдёт в лёгком весе между нашим соотечественником Рафаэлем Физиевым и чилийским бойцом Игнасио Бахамондесом. Также в октагон выйдут представители Азербайджана Назим Садыхов и Тофиг Мусаев, которым предстоят бои против бразильца Николаса Мотты и кыргызстанца Мыктыбека Оролбая, соответственно.

Фото – Ханлар Ализаде.

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