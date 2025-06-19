Джейхун Байрамов обсудил с главой МИД Канады ситуацию в сфере безопасности на фоне израильско-иранского конфликта

БАКУ /Trend/ - 19 июня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Канады Анитой Ананд.

Как сообщили в четверг Trend в МИД Азербайджана, в ходе беседы стороны обсудили текущую ситуацию в сфере безопасности на фоне израильско-иранского конфликта.

Глава МИД Канады выразила благодарность Азербайджану за содействие в эвакуации граждан своей страны из Ирана.

Джейхун Байрамов, в свою очередь, поздравил А.Ананд с назначением на пост главы МИД Канады и пожелал ей успехов.

Министры также обменялись мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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