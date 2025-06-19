Иран намерен продолжать непрерывные атаки на Израиль

БАКУ /Trend/ - Тегеран заявил о готовности непрерывно наносить удары по любым целям, связанным с Израилем, обвинив его в агрессии против Ирана и подчеркнув отсутствие каких-либо ограничений для подобных действий.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал-лейтенант Абдулрагим Мусави.

Согласно информации, вчера Мусави посетил одну из военных баз Воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и высоко оценил уровень боевой подготовки личного состава.

Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом «Хатам аль-Анбия» — Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других высокопоставленных чиновников.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.

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