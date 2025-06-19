Узбекистан усиливает позиции на глобальной инвестиционной карте - руководитель Секретариата СИИ (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан стремительно укрепляет свои позиции на глобальной инвестиционной карте.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сообщил руководитель Секретариата Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Узбекистан Азиз Гафуров.

"Одним из ключевых сигналов стал выход на узбекский рынок таких крупных институциональных инвесторов, как Franklin Templeton, – отметил Гафуров. – Эти компании тщательно оценивают риски и возможные выгоды, прежде чем принимать инвестиционные решения. Их присутствие говорит о том, что инвестиционный риск Узбекистана значительно снизился, а преимущества очевидно перевешивают возможные опасения".

По его словам, интерес таких авторитетных игроков отражает растущую уверенность в стабильности макроэкономической ситуации в стране и проводимых реформах. "Приход крупных инвесторов свидетельствует о доверии к курсу экономических преобразований и устойчивости макроэкономики", – подчеркнул он.

Международные рейтинги подтверждают стабильность

Еще одним подтверждением растущего доверия стало изменение прогноза суверенного кредитного рейтинга Узбекистана на "позитивный" в мае 2025 года международным агентством S&P Global Ratings. "Это решение стало важным признанием макроэкономической стабильности страны и нашей приверженности реформам", – отметил Гафуров.

Он также обратил внимание на растущий интерес со стороны участников Ташкентского международного инвестиционного форума. "С каждым годом растет число участников и зарубежных делегаций, что говорит о все большем интересе к Узбекистану как к перспективному инвестиционному направлению", – сказал он.

Гафуров подчеркнул, что Узбекистан предлагает уникальные возможности для инвесторов благодаря своему географическому положению и экономическому потенциалу. "Мы обладаем крупнейшим населением в Центральной Азии и находимся в стратегически важном центре региона. Это дает инвесторам доступ не только к нашему внутреннему рынку, но и к широкому региональному пространству", – пояснил он.

Геополитическая стабильность и логистика как инвестиционные преимущества

Он также отметил значение внешнеполитического курса и развития инфраструктуры: "Наша многовекторная внешняя политика, ориентированная на укрепление связей как с мировыми державами, так и с соседними странами, обеспечивает инвесторам чувство геополитической стабильности. В сочетании с молодой, образованной рабочей силой и расширяющимися логистическими возможностями, включая международные транспортные коридоры, Узбекистан становится все более привлекательным направлением для инвестиций в Центральной Азии".

Азиз Гафуров также обратил внимание на явный сдвиг в сторону активной экономической трансформации в Узбекистане. "Совет иностранных инвесторов играет важную роль в преобразованиях страны, выступая связующим звеном между инвесторами и правительством", - подчеркнул он. "Узбекистан переходит от реактивного к проактивному подходу в формировании экономической политики. Это четкий сигнал международному сообществу о нашей приверженности курсу на построение современной и открытой экономики".

По его словам, предсказуемость стала ключевым элементом инвестиционного климата. "Помимо реформ в регулировании, мы создаем условия для предсказуемости. Инвесторы хотят заранее понимать, что их ждет - будь то новые законы, процедурные изменения или стратегические инициативы", - пояснил он. "Через работу Секретариата мы предоставляем ранний доступ к информации и обеспечиваем постоянное взаимодействие. Это помогает компаниям более точно планировать и снижает фактор неожиданности - одного из главных рисков в развивающихся экономиках".

Поддержка развития человеческого капитала

Он также отметил усилия по развитию человеческого капитала в сотрудничестве с частным сектором. "Мы поощряем участие инвесторов в подготовке квалифицированных кадров. Крупные компании, включая международные консалтинговые и финансовые организации, уже открыли корпоративные академии для обучения местных специалистов и укрепления кадрового потенциала", - рассказал Гафуров.

Наряду с традиционными отраслями, такими как энергетика и банковское дело, растет интерес к новым секторам экономики. "Сегодня наблюдается активный интерес к туризму, логистике, цифровым услугам и креативным индустриям", - отметил он. "Особенно стоит выделить туризм - сектор с огромным нераскрытым потенциалом, который сейчас получает все большую поддержку со стороны государства".

Не остаются без внимания и устойчивые технологии. "С каждым годом усиливается интерес к проектам в сфере "зеленой" инфраструктуры и возобновляемой энергетики - в первую очередь, к солнечным и ветровым установкам. В этих инициативах активно участвуют международные игроки, такие как ACWA Power и Masdar", - сказал он, подчеркнув, что данные направления тесно связаны с приоритетами Стратегии "Узбекистан-2030".

Рост интереса к новым секторам

По словам главы Секретариата, внимание со стороны глобальных институциональных инвесторов подтверждает рост рыночной привлекательности страны. "Многие ведущие международные компании рассматривают Узбекистан не просто как возможность, а как приоритет. Некоторые уже инвестируют в так называемые "голубые фишки" - секторы с высокой добавленной стоимостью и долгосрочным потенциалом", - отметил он. "Готовность таких инвесторов вкладывать капитал говорит о том, что страна вышла на новый уровень зрелости".

Гафуров подчеркнул важность культурного и креативного потенциала. "Богатое культурное наследие Узбекистана и динамичная креативная среда - от ремесел и дизайна до архитектуры и кухни - создают прочную основу для развития креативной экономики", - сказал он. "В сочетании с ростом туристических потоков эти направления открывают как культурные, так и реальные коммерческие возможности".

Он отметил ключевую роль Совета в налаживании диалога между правительством и инвесторами. "Совет иностранных инвесторов выступает в качестве посредника между инвесторами и государством, способствуя переходу от реагирующей политики к проактивной", - пояснил Гафуров. - "Это подтверждает серьезные намерения Узбекистана по созданию современной и открытой экономики".

За последние годы в стране активно проводятся реформы по либерализации рынка и повышению прозрачности, что значительно улучшило инвестиционный климат. В частности, в 2024 году общий объем инвестиций в Узбекистан достиг 34,6 миллиарда долларов, из которых прямые иностранные инвестиции составили 11,9 миллиарда долларов. Эти вложения позволили создать более 32 700 новых рабочих мест и реализовать 242 новых проекта по всей стране.

Гафуров подчеркнул, что эти показатели демонстрируют приверженность правительства реформам, направленным на улучшение условий для ведения бизнеса. "Наш подход - это четкий сигнал международному сообществу о том, что Узбекистан нацелен на модернизацию экономики и создание благоприятной среды для иностранных инвесторов", - добавил он.