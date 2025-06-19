Названо количество жителей Ходжалы, привлеченных к программам занятости

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство занятости при министерстве труда и социальной защиты населения привлекло к мероприятиям по трудоустройству 351 жителя города Ходжалы и села Баллыджа Ходжалинского района.

Об этом сообщает министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана, передает Trend .

Отмечается, что 333 человека из них были обеспечены занятостью на территории района (в том числе, для 71 человека из переселенных в район жителей были созданы небольшие хозяйства по программе самозанятости), а 18 жителей были привлечены на профессиональные курсы.

В настоящее время продолжается работа по поддержке занятости очередной группы жителей. Проводится оценка их трудовых возможностей и определяется формат участия в соответствующих программах.

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