Участники 65-й пленарной сессии ПА ОЧЭС посетили Физули (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 19 июня участники 65-й пленарной сессии Парламентской Ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС) в рамках визита на освобожденные от оккупации территории Азербайджана посетили Физулинский район.

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Было отмечено, что делегацию сопровождали члены азербайджанской делегации в ПА ОЧЭС - председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике, а также комитета по социальной и гуманитарной политике ПА ОЧЭС Муса Гулиев, депутаты Сабина Салманова, Ризван Набиев, Гюнай Агамалы, Заур Шукюров, Вугар Искендеров и Махир Сулейманлы.

В рамках визита гости посетили Международный аэропорт Физули и ознакомились с аэропортом.

Встретившие гостей сотрудники Специального представительства Президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах предоставили им информацию об аэропорте. До сведения участников визита были доведены факты о разрушениях и актах вандализма, совершенных в Физули, который оставался под оккупацией Армении почти 30 лет. Было отмечено, что армянские вандалы разграбили город Физули, как и другие оккупированные ими города и села, уничтожили все дома и городскую инфраструктуру, полностью стерли город с лица земли.

Гости были проинформированы о масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых в Физули в соответствии с Генеральным планом, а также продемонстрировали тематические стенды, установленные в аэропорту. Было подчеркнуто, что возвращение бывших вынужденных переселенцев на родные земли уже началось - они заселяются в новые жилые кварталы, строящиеся в Физули.

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