Иран нанес удары по объектам в Хайфе и Тель-Авиве

БАКУ /Trend/ - Иран нанес удары по военным целям в израильских городах Хайфа и Тель-Авив, а также по промышленным центрам, связанным с военной промышленностью.

Об этом сообщает Государственная телерадиокомпания IRIB со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передает Trend.

Отмечается, что Иран в ходе новой волны ударов по Израилю использовал более 100 беспилотников для уничтожения противоракетных комплексов в Хайфе и Тель-Авиве.

Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом «Хатам аль-Анбия» — Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других лиц.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.

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