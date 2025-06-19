Призываю всех поддержать азербайджанских бойцов на турнире UFC в Баку - Гурбан Гурбанов

БАКУ /Trend/ - Главный тренер футбольного клуба «Карабах» Гурбан Гурбанов поделился мыслями о предстоящем турнире «UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr.» и призвал болельщиков поддержать азербайджанских бойцов.

Как сообщает Trend, Г. Гурбанов пригласил всех поддержать азербайджанских бойцов 21 июня в «Baku Crystal Hall».

«Я сам буду на турнире UFC в Баку. В этот важный момент мы должны быть рядом с нашими бойцами и поддерживать их. Было бы приятно видеть азербайджанских болельщиков в «Baku Crystal Hall». Во время матчей «Карабаха» в еврокубках стадион заполняется 30-35 тысячами болельщиков. Приглашаем всех на турнир UFC в Баку», - сказал он.