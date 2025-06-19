Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский народ воспринял трагедию 6 февраля как собственную трагедию

Политика Материалы 19 июня 2025 16:42 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский народ воспринял трагедию 6 февраля как собственную трагедию
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Читайте Trend в

Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
Все материалы

КАХРАМАНМАРАШ /Trend/ - Азербайджанский народ воспринял эту трагедию - землетрясение, произошедшее 6 февраля 2023 года, - как собственную трагедию.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия «Азербайджанского квартала» в турецком городе Кахраманмараш.

«С первого дня десятки тысяч азербайджанцев пришли в пункты сбора гуманитарной помощи в Баку, различных городах Азербайджана, чтобы выполнить свой братский долг, и начали оказывать братскую помощь», - отметил глава государства.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости