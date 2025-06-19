Установление мира между Азербайджаном и Арменией принесет пользу всему региону - Эрдоган

КАХРАМАНМАРАШ /Trend/ - Установление мира между Азербайджаном и Арменией принесет пользу всему региону.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом, в частности, заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия Азербайджанского квартала в Кахраманмараше.

Он отметил важность продолжающейся работы по развитию освобождённых территорий Карабаха.

"После Физули и Зангилана вместе с моим братом Президентом Ильхамом Алиевым мы открыли Лачинский международный аэропорт. С тех пор, как Карабах был освобожден от оккупации, повсюду в регионе продолжается активная кампания по восстановлению и развитию", - подчеркнул Эрдоган.

Он выразил надежду, что установление мира между Азербайджаном и Арменией принесет пользу всему региону и всему мусульманскому сообществу:

"С установлением мира между Азербайджаном и Арменией эти инициативы, принесут благо всем. Да укрепит Всевышний наше единство и братство с Азербайджаном", - сказал президент.