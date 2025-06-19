В Нахчыванской АР зафиксирован рост перевозок в транспортном секторе
В транспортном секторе Нахчыванской Автономной Республики в январе-мае текущего года отмечен рост перевозок грузов и пассажиров по сравнению с прошлым годом.
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