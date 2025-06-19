В селах Губадлы проложено 3,32 км магистральных водопроводов

АГДАМ /Trend/ - В рамках проекта по созданию системы внешнего водоснабжения и канализации сел Ханлыг, Махрузлу и Зиланлы Губадлинского района построено 3,32 км магистральных водопроводов, 9,5 км канализационных коллекторов.

Об этом сказал во время медиатура по Забухчайскому водохранилищу представитель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Ильхам Гулиев, сообщает Trend.

И.Гулиев отметил, что строительство водохранилища объемом 2х1000 м3 выполнено на 65%, водохранилища объемом 2х750 м3 - на 65%, водохранилища объемом 2х100 м3 - на 61%, водонасосной станции - на 10% и 5 субартезианских скважин - на 50%.

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