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Армия обороны Израиля опубликовала кадры удара по иранскому ядерному объекту (ВИДЕО)

Политика Материалы 19 июня 2025 16:19 (UTC +04:00)

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Фархад Мамедов
Фархад Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовали кадры авиаудара, нанесенного сегодня утром по иранскому ядерному объекту по производству тяжелой воды в Араке.

Об этом передает Trend со ссылкой на издание Times of Israel.

Сообщается, что реактор находился в стадии строительства, и была построена только его часть.

ЦАХАЛ заявил, что в результате авиаудара была поражена часть комплекса, отвечающая за производство плутония. Основная миссия операции заключалась в предотвращении эксплуатации реактора с целью создания ядерного оружия в будущем.

Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом «Хатам аль-Анбия» — Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других высокопоставленных чиновников.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.

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