Ракеты Ирана по Израилю перехватываются системами ПВО

БАКУ/ Trend/ - Ракеты, выпущенные Ираном по территории Израиля, успешно перехватываются системами противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В связи с продолжающимися обстрелами армия призывает население проявлять бдительность и немедленно искать укрытие при поступлении сигнала тревоги.

"При объявлении тревоги жителям следует укрыться в безопасных зданиях и оставаться там до дальнейшего официального предупреждения", — говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом «Хатам аль-Анбия» — Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других высокопоставленных чиновников.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.