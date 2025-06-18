В рамках ПАЧЭС Болгария и Азербайджан могут укреплять экономическое сотрудничество на законодательном уровне - спикер (Эксклюзивное интервью)

БАКУ/Trend/ - В рамках Организации черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) Болгария и Азербайджан могут укреплять экономическое сотрудничество на законодательном уровне.

Об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend спикер Национальной Ассамблеи Республики Болгария Наталья Киселова в кулуарах 65-го пленарного заседания ПАЧЭС в Баку.

«Я оцениваю отношения между Болгарией и Азербайджаном как отличные и стабильные — они основаны на прочной базе, многолетней дружбе и партнёрстве. Эти отношения характеризуются высоким уровнем доверия и отсутствием каких-либо открытых или спорных политических вопросов. Всё это создаёт прекрасную основу для плодотворного и динамичного диалога в будущем, который ведётся на всех уровнях — включая самый высокий политический уровень.

В последние годы этот диалог значительно активизировался не только на парламентском уровне — благодаря обмену визитами между председателями двух парламентов, — но и на уровне президентов наших стран, которые провели целый ряд встреч не только в рамках официальных и рабочих визитов, но и на международных форумах, в которых участвуют обе страны. Мы чрезвычайно высоко ценим то уважение, которое Президент Ильхам Алиев проявляет к нашей стране. Не следует забывать и о рабочих встречах, которые провели премьер-министры наших стран в 2019 и 2022 годах», - сказала она.

Н. Киселова считает, что отличные двусторонние отношения между Азербайджаном и Болгарией способствуют выработке конкретных шагов по углублению сотрудничества в ряде приоритетных сфер — не только в энергетике, но и в экономике и торговле, транспортной и энергетической связности, туризме, образовании и культуре.

«ПАЧЭС является той платформой, в рамках которой мы можем укреплять экономическое сотрудничество и на законодательном уровне, особенно в условиях, когда архитектура международных отношений меняется буквально с каждым днём. Повышение связанности между странами региона уже зарекомендовало себя как эффективный инструмент для стимулирования мобильности и экономического роста. В то же время только совместными усилиями мы можем справиться с вызовами, стоящими перед нашим регионом — это обеспечение мира и безопасности, укрепление доверия, развитие эффективной транспортной системы, охрана окружающей среды, культурная взаимосвязанность, а также стимулирование экономической активности. Это лишь часть приоритетов, которые Болгария намерена продвигать совместно с другими государствами-членами», - отметила спикер.

По ее словам, без преувеличения можно сказать, что роль Азербайджана в рамках ПАЧЭС является ключевой.

«Последовательная внешняя политика и активная вовлечённость страны в работу международных институтов служат ярким примером ответственного и предсказуемого поведения на международной арене. Азербайджан не просто своими действиями и позицией отстаивает стабильность и развитие региона — он подаёт чёткий сигнал о своей готовности быть стратегическим партнёром в этом регионе.

Динамика международных отношений, свидетелями которой мы становимся буквально в последние дни и даже часы, лишь укрепляет мою убеждённость в необходимости активизации парламентского сотрудничества как реального механизма для предотвращения или урегулирования кризисов. Инициативы, реализуемые в ходе болгарского председательства, направлены именно на это — укрепление региональной устойчивости, развитие сотрудничества как внутри региона, так и за его пределами, культурная интеграция, а также эффективное управление кризисами на основе расширенного международного взаимодействия — как на региональном, так и на глобальном уровне», -сказала Н. Киселова.

Далее, спикер парламента отметила, что двусторонние отношения в сфере энергетики имеют огромное значение для реализации активного политического диалога между двумя странами.

«Азербайджан является ключевым партнёром в энергетической сфере и вносит значительный вклад в диверсификацию поставок природного газа не только для Болгарии, но и для всего Европейского союза, что делает его стратегическим энергетическим партнёром как для нашей страны, так и для всех государств — членов ЕС. Потенциал сотрудничества в этой области остаётся огромным, особенно в условиях высокой динамики и неопределённости, характерных для сегодняшнего времени», - сказала Н.Киселова.

По ее словам, Болгария действительно проявляет живой интерес и уже присоединилась к проекту «зелёный коридор» с участием Азербайджана.

«Мы приветствуем активное участие государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR на рынке Болгарии. Кроме того, мы будем рады как можно скорее приступить к практической реализации Транскаспийского транспортного коридора. Этот проект — не просто связующее звено между Европой и Азией, а важнейший элемент, гарантирующий энергетическую и экономическую безопасность Европы.

Я считаю, что наши две страны осознают необходимость привлечения большего грузового трафика между Азией и Европой, а также видят возможности, что одна из транзитных линий обмена может проходить именно через наши страны. Хорошим знаком стало бы восстановление прямых транспортных связей, начавшееся с возобновления прямых авиарейсов между столицами Болгарии и Азербайджана. В предыдущих переговорах представители исполнительной власти обеих стран выразили готовность оказать полное содействие в этом вопросе», - отметила спикер.

Она считает естественным, что Транскаспийский коридор, проходящий через Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузию и далее через Турцию, найдёт своё логичное продолжение через Болгарию в направлении Западной Европы.

«Учитывая, что этот вопрос уже обсуждается на уровне парламентов обеих стран, я уверена, что он быстро получит позитивное развитие, что будет в интересах наших народов. От нас зависит дальнейшее развитие и укрепление двусторонних отношений. Не следует недооценивать и роль парламентской дипломатии — группы дружбы и сотрудничества между парламентскими комиссиями являются мощным инструментом диалога и важной основой для успешного сотрудничества в таких областях, как связанность, инфраструктура, энергетика и транспорт», - заключила Н. Киселова.