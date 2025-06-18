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В Азербайджане вносятся изменения в правила организации азартных игр

Общество Материалы 18 июня 2025 15:24 (UTC +04:00)
В Азербайджане вносятся изменения в правила организации азартных игр

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Вносятся изменения в правила организации или проведения азартных игр.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Уголовный кодекс и Кодекс об административных проступках, который обсуждался сегодня на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса Азербайджана по правовой политике и государственному строительству и экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно законопроекту, положения обоих кодексов, касающиеся организации или проведения азартных игр, не будут распространяться на игры казино, организованные и проводимые в порядке, установленном законом "О создании искусственных земельных участков в части Каспийского моря (озера), принадлежащей Азербайджанской Республике".

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