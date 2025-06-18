За минувшую ночь сбито 3 иранских беспилотника - ЦАХАЛ

БАКУ /Trend/ - Военно-воздушные силы Израиля в течение ночи нейтрализовали три беспилотных летательных аппарата, запущенных с территории Ирана в направлении Израиля.

Как сообщает в среду Trend об этом говорится в заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Согласно информации, два военных дрона были сбиты в воздушном пространстве Мертвого моря, а третий - нейтрализован на севере Израиля.

В вышеуказанных районах была объявлена тревога в связи с атакой беспилотников.

Напомним, что Израиль нанес военные авиаудары по Ирану рано утром 13 июня. В результате этого погибло большое количество военнослужащих, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, два командующих штабом «Хатам аль-Анбия» Голамали Рашид и Али Шадмани, командующий ВВС КСИР Амир Али Хаджизаде, 9 ученых-ядерщиков и высокопоставленных чиновников.

В тот же день Иран ответил Израилю: по Тель-Авиву и другим районам было выпущено более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к гражданским потерям и масштабным разрушениям.

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