Депортация азербайджанцев из Армении осуществлялась на основе решений, принятых на госуровне - Али Ахмедов

БАКУ /Trend/ - Депортация азербайджанцев из Армении осуществлялась на основе специальных решений, принятых на государственном уровне.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал первый заместитель председателя Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Али Ахмедов, выступая сегодня на международном симпозиуме омбудсменов на тему "Усиление верховенства закона: роль омбудсменов и национальных институтов по правам человека".

"Хотя депортация азербайджанцев из Армении произошла в советский период, это не означает, что совершенное преступление забыто. Эти решения были бесчеловечными, противоречили принципам права и справедливости. В результате этих решений были массово нарушены права человека", - сказал А.Ахмедов.

Было отмечено, что правоохранительные и судебные органы Азербайджана проводят соответствующую работу в этом направлении.

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