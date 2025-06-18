ЕБРР раскрыл первые результаты пилотной программы по "зеленой" экономике в Узбекистане (Эксклюзив)
ЕБРР выделил финансирование на поддержку "зеленой" экономики в Узбекистане, помогая местным предприятиям внедрять экологичные технологии и снижать выбросы CO₂.
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