Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам Международного симпозиума омбудсменов

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам Международного симпозиума омбудсменов на тему "Усиление верховенства закона: роль омбудсменов и национальных институтов по правам человека", сообщает в среду Trend.

"Уважаемые участники симпозиума,

Приветствую вас по случаю открытия Международного симпозиума омбудсменов на тему «Усиление верховенства закона: роль омбудсменов и национальных институтов по правам человека».

В этом году исполняются 30 лет принятия Конституции Азербайджанской Республики и 5-я годовщина нашей славной победы в Отечественной войне, в связи с чем 2025 год объявлен в Азербайджанской Республике «Годом Конституции и Суверенитета». 18 июня в нашей стране также отмечается как День прав человека. Совпадение даты сегодняшнего симпозиума со столь знаменательными датами не только повышает его значимость, но и имеет особое значение с точки зрения пропаганды и продвижения ценностей независимости и суверенитета, демократических принципов, верховенства закона и прав человека в Азербайджане.

Защита прав и основных свобод человека является одной из главных задач государств. В частности, происходящие в последнее время глобальные процессы, геополитическая напряженность, стремительное развитие информационных технологий и переход к цифровизации обусловливают определение новых приоритетов в сфере защиты прав человека, а также усиление правозащитных механизмов и деятельности национальных институтов по правам человека. С этой точки зрения большое значение имеют принимаемые в рамках проводимых в нашей стране правовых и институциональных реформ меры, направленные на полное приведение мандата института омбудсмена в соответствие с нормами международного права, и эти меры продолжаются.

Одна из тем, которая будет обсуждаться на симпозиуме, связана с правами беженцев. В этой области особого внимания требует вопрос насильственного изгнания с начала прошлого века из Западного Азербайджана – территории Армении сотен тысяч азербайджанцев, подвергшихся этнической чистке. После тех страшных депортаций на территории Армении не осталось ни одного азербайджанца, а древнее историко-культурное и религиозно-духовное наследие нашего народа на этих территориях, в том числе памятники, мечети, кладбища, было уничтожено. Историческая справедливость требует обеспечения мирного и безопасного возвращения этих людей в родные края. Армения должна уважать право азербайджанцев на возвращение на свои исконные земли. Это необходимое условие для установления мира, примирения и соблюдения прав человека в регионе.

Уверен, что дискуссии и обмен опытом, которые состоятся на этом симпозиуме, будут полезны с точки зрения защиты прав и свобод человека, пропаганды правовой культуры, укрепления межведомственного сотрудничества и определения дальнейших перспектив по обеспечению верховенства закона.

Еще раз приветствую вас, желаю успехов в работе симпозиума",- говорится в обращении.