Выросли расходы населения Азербайджана на телекоммуникационное оборудование

БАКУ /Trend/ - В январе-мае этого года в Азербайджане потребителям были проданы компьютеры, телекоммуникационное оборудование и печатная продукция на сумму 287,8 миллиона манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат Азербайджана.

Согласно информации, это на 7,3 процента больше, чем за тот же период прошлого года.

Итоговый удельный вес торгового оборота по компьютерам, телекоммуникационному оборудованию и печатной продукции составил 1,2 процента.

Следует отметить, что в январе-мае 2025 года в розничной торговой сети потребителям реализовано товаров на сумму 23,341 млрд манатов, в том числе продуктов питания, напитков и табачных изделий на сумму 13,073 млрд манатов, непродовольственных товаров на сумму 10,267 млрд манатов.

По сравнению с январем-маем 2024 года розничный товарооборот вырос на 3,8 процента в реальном выражении, в том числе на 1,6 процента по продуктам питания, напиткам и табачным изделиям и на 6,5 процента по непродовольственным товарам.