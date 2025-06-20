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Начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса в Лачин (ФОТО)

Политика Материалы 20 июня 2025 09:23 (UTC +04:00)
Начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса в Лачин (ФОТО)
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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ЛАЧИН /Trend/ - Начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в Лачинский район.

Как сообщает в пятницу местный корреспондент Trend, гостей встретил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе Масим Мамедов и другие официальные лица.

Первоначально делегации была предоставлена подробная информация о Лачинском аэропорте.

Дипломаты ознакомились с условиями, созданными в аэропорту.

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Начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса в Лачин (ФОТО)
Начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса в Лачин (ФОТО)
Начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса в Лачин (ФОТО)
Начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса в Лачин (ФОТО)
Начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса в Лачин (ФОТО)
Начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса в Лачин (ФОТО)
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