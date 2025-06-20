Начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса в Лачин (ФОТО)

ЛАЧИН /Trend/ - Начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в Лачинский район.
Как сообщает в пятницу местный корреспондент Trend, гостей встретил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе Масим Мамедов и другие официальные лица.
Первоначально делегации была предоставлена подробная информация о Лачинском аэропорте.
Дипломаты ознакомились с условиями, созданными в аэропорту.
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