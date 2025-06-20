Строительные работы в Лачине продвигаются с заметным прогрессом - посол Южной Кореи

ЛАЧИН/Trend/ - Строительные работы в Лачине продвигаются с заметным прогрессом.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал журналистам новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в Азербайджане Кимгу Кан в ходе визита дипломатического корпуса в Лачинский район.

«На самом деле, я здесь впервые. Никогда не мог представить себе, что это место окажется таким мирным и красивым. Строительные работы здесь ведутся с заметным прогрессом. Надеюсь, они вскоре завершатся», — сказал посол.

Отметим, что сегодня начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в Лачинский район. В визите принимают участие послы, представители международных организаций, военные атташе - всего около 100 дипломатов.

В рамках визита они посетили киностудию Hoçazfil и галерею Yurd. Представители ознакомились в киностудии с различными макетами, использованными в фильмах.

В галерее Yurd гостям были представлены Карабахские ковры. Особый интерес вызвали ковры, сотканные в Лачине. Гостям наглядно продемонстрировали процесс ковроткачества, в том числе, как набрасываются петли.

21 июня представители дипломатического корпуса отправятся в города Шуша и Агдам.