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Между Азербайджаном и Китаем будет осуществляться взаимная правовая помощь по уголовным делам

Политика Материалы 20 июня 2025 18:40 (UTC +04:00)
Между Азербайджаном и Китаем будет осуществляться взаимная правовая помощь по уголовным делам

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлис поступил законопроект об утверждении "Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой".

Законопроект был включен в повестку дня состоявшегося сегодня онлайн-заседания комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, сообщает Trend.

На заседании комитета был вынесен на обсуждение и рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса законопроект об утверждении "Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой".

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