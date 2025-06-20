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В Стамбуле прошла встреча между Эрдоганом и Пашиняном

Турция Материалы 20 июня 2025 20:40 (UTC +04:00)
В Стамбуле прошла встреча между Эрдоганом и Пашиняном
Фото: TRT

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Фархад Мамедов
Фархад Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Армении Никол Пашинян находится с визитом в Турции.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган принял Никола Пашиняна в Рабочем офисе Администрации Президента Турции в Долмабахче в Стамбуле, сообщает Trend.

Отметим, что Турция разорвала дипломатические отношения с этой страной с 1993 года, после оккупации Арменией азербайджанских земель. Это первый за многие годы официальный визит из Армении в Турцию на уровне премьер-министра.

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