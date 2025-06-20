Назван объем природного газа, поставляемого из Азербайджана в Европу
С начала поставок по газопроводу TAP объемы экспорта азербайджанского газа в Европу существенно выросли, а география снабжения охватила больше стран.
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