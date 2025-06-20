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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 20 июня

Экономика Материалы 20 июня 2025 09:17 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 20 июня

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 20 июня.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.9597 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0429 маната, а 100 российских рублей - 2,1795 маната.

Валюты

1 доллар США

USD

1.7

1 евро

EUR

1.9597

1 австралийский доллар

AUD

1.1039

1 белорусский рубль

BYN

0.5676

1 болгарский леви

BGN

1.0017

1 дирхам ОАЭ

AED

0.4629

100 южнокорейских вон

KRW

0.1242

1 чешская крона

CZK

0.079

1 китайский юань

CNY

0.2367

1 датская крона

DKK

0.2627

1 грузинский лари

GEL

0.6239

1 гонконгский доллар

HKD

0.2166

1 индийская рупия

INR

0.0196

1 британский фунт стерлингов

GBP

2.2944

10000 иранских риалов

IRR

0.0261

1 шведская крона

SEK

0.1768

1 швейцарский франк

CHF

2.0817

1 израильский шекель

ILS

0.4874

1 канадский доллар

CAD

1.2417

1 кувейтский динар

KWD

5.55

100 казахских тенге

KZT

0.3272

1 катарский риал

QAR

0.4663

1 кыргызский сом

KGS

0.0194

100 венгерских форинтов

HUF

0.486

1 молдавский лей

MDL

0.0988

1 норвежская крона

NOK

0.1699

100 узбекских сомов

UZS

0.0135

100 пакистанских рупий

PKR

0.5994

1 польский злотый

PLN

0.4584

1 румынский лей

RON

0.3896

100 российских рублей

RUB

2.1795

1 сербский динар

RSD

0.0167

1 сингапурский доллар

SGD

1.3239

1 саудовский риал

SAR

0.453

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

xdr

2.3157

1 турецкая лира

TRY

0.0429

1 туркменский манат

TMT

0.4857

1 украинская гривна

UAH

0.0406

100 японских йен

JPY

1.1697

1 новозеландский доллар

NZD

1.0209

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