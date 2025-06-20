Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 20 июня

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 20 июня.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.9597 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0429 маната, а 100 российских рублей - 2,1795 маната.

Валюты 1 доллар США USD 1.7 1 евро EUR 1.9597 1 австралийский доллар AUD 1.1039 1 белорусский рубль BYN 0.5676 1 болгарский леви BGN 1.0017 1 дирхам ОАЭ AED 0.4629 100 южнокорейских вон KRW 0.1242 1 чешская крона CZK 0.079 1 китайский юань CNY 0.2367 1 датская крона DKK 0.2627 1 грузинский лари GEL 0.6239 1 гонконгский доллар HKD 0.2166 1 индийская рупия INR 0.0196 1 британский фунт стерлингов GBP 2.2944 10000 иранских риалов IRR 0.0261 1 шведская крона SEK 0.1768 1 швейцарский франк CHF 2.0817 1 израильский шекель ILS 0.4874 1 канадский доллар CAD 1.2417 1 кувейтский динар KWD 5.55 100 казахских тенге KZT 0.3272 1 катарский риал QAR 0.4663 1 кыргызский сом KGS 0.0194 100 венгерских форинтов HUF 0.486 1 молдавский лей MDL 0.0988 1 норвежская крона NOK 0.1699 100 узбекских сомов UZS 0.0135 100 пакистанских рупий PKR 0.5994 1 польский злотый PLN 0.4584 1 румынский лей RON 0.3896 100 российских рублей RUB 2.1795 1 сербский динар RSD 0.0167 1 сингапурский доллар SGD 1.3239 1 саудовский риал SAR 0.453 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) xdr 2.3157 1 турецкая лира TRY 0.0429 1 туркменский манат TMT 0.4857 1 украинская гривна UAH 0.0406 100 японских йен JPY 1.1697 1 новозеландский доллар NZD 1.0209

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