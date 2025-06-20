Азербайджан и Грузия увеличили взаимные инвестиции в экономику

БАКУ /Trend/ - В первом квартале этого года объем прямых иностранных инвестиций Грузии в экономику Азербайджана составил 10,167 миллиона долларов США.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно информации, по сравнению с показателем за тот же период 2024 года инвестиции из указанной страны в экономику Азербайджана выросли на 984 тысячи долларов США, или на 10,7%.

Доля инвестиций Грузии в общем объеме прямых иностранных инвестиций в Азербайджан за отчетный год составила 0,7%.

В свою очередь, Азербайджан в первом квартале 2025 года инвестировал в грузинскую экономику 30,424 миллиона долларов США, что на 24,356 миллиона долларов США, или в 5 раз больше, чем за тот же период 2024 года.

В общем объеме прямых иностранных инвестиций удельный вес азербайджанских инвестиций, осуществляемых в Грузию, составил 9,7%. Таким образом, в отчетном периоде среди стран, в которые Азербайджан вложил наибольшее количество инвестиций, экономика Грузии заняла 2-е место.

Напомним, что в 2024 году объем прямых иностранных инвестиций из Грузии в Азербайджан составил 9,183 миллиона долларов США, а объем инвестиций из Азербайджана в указанную страну - 6,068 миллиона долларов США.

Отметим, что в первом квартале 2025 года прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана превысили 1,519 миллиарда долларов США, что на 10,456 млн долларов США, или на 0,7% больше, чем за тот же период 2024 года.

При этом объем прямых иностранных инвестиций из Азербайджана составил 315,116 млн долларов США, что на 15,335 млн долларов США, или на 4,6% меньше показателя за аналогичный период 2024 года.