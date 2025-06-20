Стало известно, сколько средств выделено на восстановление частных жилых домов в очередном селе Ходжавенда
Организация поручила выполнение работ обществу с ограниченной ответственностью (ООО) Az-Caspian Construction и заключила договор.
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