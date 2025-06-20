Израиль нанес авиаудары по стратегическим объектам в Тегеране, Тебризе и Керманшахе

БАКУ /Trend/ - 50 истребителей ВВС Израиля атаковали в Тегеране "приоритетные цели" Ядерной программы Ирана и объекты, производящие детали ракет.

Об этом передает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Кроме того, также сообщается, что около 25 истребителей, принадлежащих ВВС Израиля, нейтрализовали более 35 объектов инфраструктуры для хранения и запуска ракет в городах Тебриз и Керманшах.

Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом «Хатам аль-Анбия» — Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других лиц.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.

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