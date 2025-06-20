МАГАТЭ не должно молчать об атаках на наши ядерные объекты - постпред Ирана при ООН

БАКУ /Trend/ - Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, призвал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) занять активную позицию по вопросу атак на ядерные объекты Ирана.

Как сообщает Trend, иранский дипломат подчеркнул, что его страна продолжит реализовывать свое право на самооборону до тех пор, пока продолжается агрессия со стороны Израиля. Он также выразил обеспокоенность сообщениями о возможном вмешательстве США в конфликт.

«Я хочу прояснить: ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер и является одной из самых тщательно проверенных в мире», — отметил Иравани.

В ответ на его выступление постоянный представитель Израиля при ООН Дэнни Данон заявил, что Иран не может требовать от международного сообщества признания своего права на самооборону. «Мы не остановимся, пока ядерная угроза, исходящая от Ирана, не будет устранена», — подчеркнул он.