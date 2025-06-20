SOCAR открыта к сотрудничеству с технологическими компаниями любого масштаба

БАКУ/Trend/ - SOCAR открыта к диалогу и сотрудничеству с технологическими компаниями любого масштаба.

Как передает Trend, об этом сказал советник вице-президента государственной нефтяной компании SOCAR по стратегическому развитию Теймур Алиев в рамках панельной дискуссии на Baku ID 2025.

"Мы работаем в энергетической отрасли и готовы к диалогу как с крупными корпорациями, так и с небольшими командами. Если у вас есть решение, релевантное для нашей сферы, мы готовы выслушать вас. Мы не обещаем инвестировать в каждый стартап, но можем гарантировать, что внимательно изучим ваше предложение. Пока у вас есть хороший продукт, вы можете получить поддержку в любой точке мира, включая Азербайджан", - сказал Т.Алиев.