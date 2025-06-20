Поставки азербайджанского газа в Грецию сохраняют рост в 2025 г.

БАКУ/Trend/ - Азербайджан экспортировал в Грецию природного газа на сумму более 234 миллионов евро за первые четыре месяца 2025 года.

Об этом сообщили Trend в статистическом управлении Европейского союза Eurostat.

Согласно данным Eurostat, в январе экспорт азербайджанского газа в Грецию составил 43,5 миллиона евро. В феврале этот показатель вырос на 44,4%, достигнув 62,8 миллиона евро, а в марте продолжил расти до 69,9 миллиона евро (+11,3%). В апреле зафиксировано небольшое снижение – до 57,8 миллиона евро, что на 17,4% меньше по сравнению с мартом.

Объёмы поставок также демонстрировали позитивную динамику. В январе Азербайджан направил в Грецию 105 миллионов кубометров газа. В феврале объёмы выросли на 40,4% — до 147,4 миллиона кубометров, а в марте увеличились ещё на 10,2% — до 162,4 миллиона кубометров. В апреле поставки немного сократились — до более чем 156 миллионов кубометров, что на 3,9% меньше мартовского уровня.

В целом за отчётный период Азербайджан экспортировал в Грецию более 570 миллионов кубометров газа, что подчёркивает усиливающееся значение страны как ключевого поставщика энергоресурсов для юга Европы.

Азербайджан экспортирует природный газ в Европу по Трансадриатическому трубопроводу (TAP) — завершающему участку Южного газового коридора. Пропускная способность TAP составляет 10 миллиардов кубометров в год с возможностью увеличения до 20 миллиардов кубометров.

В 2024 году объём продаж газа из Азербайджана составил 25,2 миллиарда кубометров, что на 5,8% больше по сравнению с 2023 годом. Из них 12,9 миллиарда кубометров было поставлено в Европу, 9,9 миллиарда — в Турцию, свыше 2,4 миллиарда — в Грузию. Почти 5,6 миллиарда кубометров было экспортировано в Турцию по трубопроводу TANAP.