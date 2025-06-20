Президент Ильхам Алиев принял министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 20 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан, сопредседателя Межправительственной комиссии Лазиза Кудратова.

Как сообщает в пятницу Trend, глава государства отметил, что визит Лазиза Кудратова в Азербайджан создает хорошие возможности для обсуждения вопросов двусторонней повестки дня. С удовлетворением подчеркнув, что Азербайджан и Узбекистан реализуют много совместных проектов, Президент Ильхам Алиев отметил, что это свидетельствует о дружеском характере наших отношений во всех сферах.

Выразив признательность за прием, Лазиз Кудратов передал главе нашего государства приветствия Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Гость отметил, что глава узбекского государства готовится к запланированному визиту в братский Азербайджан и поручил правительству наполнить этот визит конкретным практическим содержанием.

Президент Ильхам Алиев выразил благодарность за приветствия, попросил передать и его приветствия Шавкату Мирзиёеву.

Гость подчеркнул, что после прошлогоднего государственного визита Президента Азербайджана в Узбекистан ведется активная работа по новым приоритетным направлениям, определенным президентами двух стран.

На встрече с удовлетворением было отмечено развитие торгово-экономических связей, состоялся обмен мнениями по вопросам расширения промышленной кооперации, транспортно-логистических связей, а также новым совместным проектам.