Объем денежных переводов между Азербайджаном и США значительно вырос в I квартале 2025 г.
В первом квартале текущего года наблюдался рост денежных переводов между Азербайджаном и США, при этом общие переводы из Азербайджана за рубеж снизились, а поступления из-за границы в страну уменьшились по сравнению с прошлым годом.
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