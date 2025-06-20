Объем денежных переводов между Азербайджаном и США значительно вырос в I квартале 2025 г.

В первом квартале текущего года наблюдался рост денежных переводов между Азербайджаном и США, при этом общие переводы из Азербайджана за рубеж снизились, а поступления из-за границы в страну уменьшились по сравнению с прошлым годом.

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