МАГАТЭ сообщило о повреждении основных зданий ядерного объекта Хондеб в Иран

БАКУ /Trend/ - Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что в организацию поступила информация о повреждении основных зданий иранского тяжеловодного исследовательского реактора Хондаб, в том числе его дистилляционного отделения.

Как передает в пятницу Trend, об этом говорится в публикации на странице МАГАТЭ в соцсети Х.

За день до этого МАГАТЭ сообщило, что воздушный удар поразил реактор, но никаких радиологических осложнений не произошло.

В Организации отмечают, что в настоящее время этот реактор находится на стадии строительства, не введен в эксплуатацию и не оснащен ядерными материалами, поэтому радиационного воздействия не зафиксировано.

Отметим, что 18 июня МАГАТЭ сообщило о нанесении ударов по двум объектам производства центрифуг в Иране — мастерской TESA в Кередже и Исследовательскому центру в Тегеране. Оба объекта ранее находились под мониторингом и контролем МАГАТЭ в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). В Тегеране было разрушено здание, где производились и испытывались роторы современных центрифуг, а в Кередже уничтожены два здания, в которых изготавливались различные компоненты центрифуг.

Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом «Хатам аль-Анбия» — Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других лиц.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.

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