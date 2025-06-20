В Иране снова продлен запрет на полеты

БАКУ /Trend/ - Запрет на полеты в воздушном пространстве Ирана продлен до 02:30 по бакинскому времени 21 июня.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на брифинге сказал представитель министерства дорог и городского развития Ирана Маджид Ахаван.

"В связи с последними событиями и в целях безопасности пассажиров и полетов воздушное пространство страны будет закрыто до 02:00 (02:30 по бакинскому времени) субботы. Ограничения, введенные в отношении воздушного пространства, останутся в силе до тех пор, пока ситуация в стране не нормализуется", - сказал он.

Отметим, что ранее срок действия запрета на полеты в воздушном пространстве Ирана был продлен до 02:30 20 июня.

Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом «Хатам аль-Анбия» — Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других лиц.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.

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