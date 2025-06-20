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В Азербайджане внесены изменения в состав ряда окружных избирательных комиссий

Общество Материалы 20 июня 2025 16:58 (UTC +04:00)
В Азербайджане внесены изменения в состав ряда окружных избирательных комиссий

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в состав некоторых окружных избирательных комиссий, сообщает Trend.

Так, после обсуждений на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии Азербайджана было принято решение об изменении состава окружных избирательных комиссий Сумгайытского пятого избирательного округа № 46, Сумгайыт - Абшерон - Гарадагского избирательного округа № 47, Шамкирского городского избирательного округа № 102, Агстафинского городского избирательного округа № 108, Агдам - Ходжалинского избирательного округа № 118.

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