В Азербайджане внесены изменения в состав ряда окружных избирательных комиссий

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в состав некоторых окружных избирательных комиссий, сообщает Trend.

Так, после обсуждений на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии Азербайджана было принято решение об изменении состава окружных избирательных комиссий Сумгайытского пятого избирательного округа № 46, Сумгайыт - Абшерон - Гарадагского избирательного округа № 47, Шамкирского городского избирательного округа № 102, Агстафинского городского избирательного округа № 108, Агдам - Ходжалинского избирательного округа № 118.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!