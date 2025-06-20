Швейцария временно закрывает диппредставительство в Иране - посол направилась в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - На фоне растущей напряженности между Израилем и Ираном Швейцария временно закрывает свое посольство в Иране.

Об этом сообщил МИД Швейцарии, передает Trend.

Было отмечено, что Швейцария глубоко обеспокоена обострением конфликта между Израилем и Ираном и призывает все стороны к сдержанности.

"Весь наш зарубежный состав сейчас покинул Иран и находится в безопасности. Пять делегаций отправились в Туркменистан, а еще семь человек, включая посла Надин Оливьери Лозано, пересекли сухопутную границу и направились в Азербайджан. Они вернутся в Тегеран, как только позволит ситуация", - отмечает МИД.

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