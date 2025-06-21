Трамп готов поддержать прекращение огня между Израилем и Ираном

БАКУ/ Trend/ - Президент США Дональд Трамп заявил, что может поддержать прекращение огня между Израилем и Ираном, однако многое зависит от конкретных обстоятельств.

Как сообщает Trend, такое заявление Трамп сделал в ответ на вопрос журналиста о своей готовности поддержать прекращение боевых действий между двумя странами.

«Могу, это зависит от обстоятельств», — ответил президент США.

Он также отметил, что «очень трудно остановить» обмен ударами между Израилем и Ираном, подчеркнув при этом сложность текущей ситуации.