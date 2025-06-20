Изменилась повестка очередного заседания Милли Меджлиса Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в повестку заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса Азербайджана, которая состоится 21 июня.

Trend сообщает, что количество вопросов, включенных в повестку дня, сократилось с 21 до 16.

Таким образом, из повестки заседания были исключены следующие вопросы:

- проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Таможенный кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение).

- проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "Об образовании" и "О дошкольном образовании" (первое чтение).

- проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Земельный кодекс Азербайджанской Республики, Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, Жилищный кодекс Азербайджанской Республики, Градостроительный и строительный кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "Об управлении муниципальными землями", "Об утверждении Положения о правилах подготовки и согласования документов, связанных с выделением муниципальных земель" и "О государственном реестре недвижимого имущества" (первое чтение).

- проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах)" и "О борьбе с легализацией имущества, приобретенного преступным путем, и финансированием терроризма" (первое чтение).

- проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики и Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (первое чтение).

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