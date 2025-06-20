Состоялось 14-е заседание межправкомиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Узбекистаном (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В министерстве экономики Азербайджанской Республики состоялось 14-е заседание Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Узбекистаном.

Как сообщили Trend в министерстве экономики, сопредседатель комиссии - министр экономики Микаил Джаббаров подчеркнул, что политическая воля глав государств, визиты на высоком уровне и достигнутые договоренности играют особую роль в расширении азербайджано-узбекских отношений. Деятельность Совместной межправительственной комиссии в этом направлении была оценена положительно, а также было отмечено, что впереди стоят новые задачи по дальнейшему укреплению партнерства.

Отмечено, что торгово-экономические отношения между странами демонстрируют устойчивую положительную динамику. За первые пять месяцев текущего года товарооборот с Узбекистаном увеличился более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сотрудничество в области инвестиций является одним из важных направлений. Азербайджано-Узбекская инвестиционная компания открывает дополнительные возможности для совместного финансирования проектов в наших странах и в регионе. В настоящее время компания рассматривает 15 перспективных проектов в различных направлениях.

В области автомобилестроения с Узбекистаном также достигнуты значительные успехи. ОАО "Azərmaş" и ОАО "Uzavtosanoat" продолжают работы в Гаджигабульском промышленном парке с целью производства автомобилей марки "Chevrolet" и их запасных частей. В 2023 году в промышленном парке состоялась церемония закладки второго завода по производству автомобилей. В настоящее время продолжается строительство предприятия. На сегодня в рамках сотрудничества с "Uzavtosanoat" было произведено около 8900 автомобилей. Кроме того, была предоставлена информация об успешном сотрудничестве в создании хлопкового кластера в Азербайджане, а также о реализуемых и потенциальных инвестиционных проектах в сфере строительства и других отраслях.

Сопредседатель комиссии - министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов отметил успешные партнерские отношения своей страны с Азербайджаном в различных сферах и поделился мнением о развитии сотрудничества по новым направлениям, увеличении товарооборота, расширении взаимодействия между деловыми кругами и реализации совместных проектов.

На заседании были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в области диверсификации торгово-экономических связей, поощрения инвестиций, различных направлениях промышленности, энергетики, сельского хозяйства и других сфер.

В завершение мероприятия сопредседателями Совместной межправительственной комиссии был подписан протокол по итогам заседания. Документ предусматривает укрепление сотрудничества в сферах экономики и торговли, энергетики, транспорта, инноваций и государственных услуг, здравоохранения и фармацевтики, сельского хозяйства, продовольственной безопасности, культурно-гуманитарных и социальных вопросов, туризма, СМИ и коммуникаций.

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