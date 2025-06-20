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«Европейская тройка» и Иран договорились продолжать переговоры в Женеве

Иран Материалы 20 июня 2025 23:28 (UTC +04:00)
«Европейская тройка» и Иран договорились продолжать переговоры в Женеве
Фото: Кая Каллас/X

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ/ Trend/ - «Европейская тройка» и Иран по итогам встречи в Женеве договорились сохранить открытым дипломатический диалог.

Как сообщает Trend, об этом сообщила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас.

"Мы договорились продолжать переговоры, очень важно сохранять переговорный процесс открытым. Мы обсуждали не только ядерную проблему", — заявила Каллас.

Переговоры в Женеве проходили на фоне сохраняющегося напряжения вокруг ядерной программы Ирана. Однако, как подчеркнула Каллас, стороны затронули и более широкий круг вопросов, выходящий за рамки только ядерной тематики.

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