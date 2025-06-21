Израильские ВВС нанесли новую волну ударов по территории Ирана

БАКУ/ Trend/ - Израильские военно-воздушные силы нанесли очередную серию ударов по территории Ирана.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу израильской армии, в операции участвовали 15 истребителей. Основной целью атаки стали ракетные пусковые установки, расположенные в западной части Ирана.

Дополнительные детали о результатах операции пока не разглашаются.

Напомним, что Израиль нанес военные авиаудары по Ирану рано утром 13 июня. В результате этого погибло большое количество военнослужащих, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, два командующих штабом «Хатам аль-Анбия» Голамали Рашид и Али Шадмани, командующий ВВС КСИР Амир Али Хаджизаде, 9 ученых-ядерщиков и высокопоставленных чиновников.

В тот же день Иран ответил Израилю: по Тель-Авиву и другим районам было выпущено более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к гражданским потерям и масштабным разрушениям.