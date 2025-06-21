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ВВП Нахчывана вырос

Экономика Материалы 21 июня 2025 05:14 (UTC +04:00)
ВВП Нахчывана вырос

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - ВВП Нахчыванской Автономной Республики за январь-май текущего года составил 598,756 миллиона манатов.

Как сообщили Trend в пресс-службе Государственного комитета по статистике автономной республики, этот показатель на 3,2 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

За отчетный период ВВП на душу населения вырос на 2,7 процента и составил 1270 манатов.

В отчетном периоде в автономной республике было произведено промышленной продукции на сумму 209,445 миллиона манатов, что на 3,6 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В то же время в первые пять месяцев текущего года в автономной республике в основной капитал было инвестировано 55,672 миллиона манатов, что составляет рост на 31,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период из средств, направленных в основной капитал, 34,861 миллиона манатов было потрачено на строительные и монтажные работы, что на 6,7 процента больше показателя за первые пять месяцев 2024 года.

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