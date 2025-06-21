Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Зеленая экономика

Назван объем производства солнечной энергии на судоремонтном заводе «Бибиэйбат»

Зеленая экономика Материалы 21 июня 2025 10:31 (UTC +04:00)
Назван объем производства солнечной энергии на судоремонтном заводе «Бибиэйбат»

Читайте Trend в

Рашид Гараев
Рашид Гараев
Все материалы

БАКУ/Trend/ - С октября прошлого года, когда на судоремонтном заводе «Бибиэйбат» в ASCO, входящей в состав AZCON Holding, были установлены солнечные панели, удалось выработать 66 215,3 киловатт-часов электроэнергии, передает в субботу Trend со ссылкой на ASCO.

Как сообщается, только в мае 2025 года было произведено 18 454,3 кВт⋅ч. В отдельные дни месяца суточная генерация достигала почти 800 кВт⋅ч.

"Солнечные панели позволили предотвратить выброс 65 946,1 килограмма углекислого газа, что эквивалентно экологическому эффекту от сохранения 3 638 деревьев. Кроме того, удалось сэкономить 26 457,8 килограмма каменного угля, что значительно снижает зависимость от ископаемого топлива," говорится в сообщении.

На территории завода установлено 162 солнечные панели мощностью по 690 Вт каждая, общей площадью 512 квадратных метров.

Лента

Лента новостей

Читать все новости