Посол Ливии в Азербайджане высоко оценил масштабное восстановление городов Шуша и Лачин

ШУША/Trend/ - Посол Ливии в Азербайджане Али Салем Насер высоко оценил масштабное восстановление городов Шуша и Лачин.

Как сообщает в субботу Trend, об этом дипломат сказал журналистам в ходе визита в Карабах.

"Я уже бывал в городе Шуша ранее - это мой третий визит, и каждый раз я вижу здесь что-то новое: новые здания. Это просто невероятно. Конечно, если будет возможность, мы с удовольствием вновь посетим Шушу и Лачин, который тоже является прекрасным городом и мне очень нравится. Я вижу, что в Шуше, Лачине, Агдаме идут масштабные строительные работы. Поздравляю Азербайджан с такими огромными успехами и достижениями", - отметил посол.

Напомним, что вчера начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в Лачинский район. В визите принимают участие послы, представители международных организаций, военные атташе - всего около 100 дипломатов.

В рамках визита они посетили киностудию Hoçazfilm и галерею Yurd. Представители ознакомились в киностудии с различными макетами, использованными в фильмах.

В галерее Yurd гостям были представлены Карабахские ковры. Особый интерес вызвали ковры, сотканные в Лачине. Гостям наглядно продемонстрировали процесс ковроткачества, в том числе, как набрасываются петли.

Сегодня иностранные дипломаты прибыли в город Шуша. Гости ознакомятся с проводимыми здесь восстановительно-строительными работами.