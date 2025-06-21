В Азербайджане устанавливаются новые правила по производству электроэнергии

БАКУ /Trend/ - Срок разделения деятельности по производству и передаче электроэнергии с юридической и управленческой точек зрения меняется.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "Об электроэнергетике", который обсуждался сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно действующему законодательству оператор системы передачи действует на основании выданного разрешения на передачу электроэнергии. Оператор системы передачи, а также юридические лица, являющиеся ее учредителями или непосредственно или косвенно участвующие в ней, а также управляющие ею, не могут заниматься деятельностью по производству, распределению и снабжению электрической энергией. Данный запрет вступает в силу с 1 июля 2025 года.

С предложенной поправкой вышеуказанный запрет вступит в силу в срок, установленный органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

Таким образом, правовое и управленческое разделение деятельности по производству и передаче электроэнергии, предусмотренное для реализации на первом этапе внедрения элементов рынка электроэнергии (первый этап охватывает период с даты вступления закона в силу, то есть с 1 января 2024 года по 30 июня 2025 года), будет осуществляться не до 1 июля 2025 года, а в срок, установленный соответствующим органом исполнительной власти.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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