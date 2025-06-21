Азербайджан издавна славится своими минеральными и лечебными водами - Минздрав

БАКУ /Trend/ - Заведующая отделом НИИ медицинской реабилитации Минздрава Азербайджана Рена Мусаева дала интервью официальному сайту министерства.

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- В начале беседы хотелось бы узнать о микроэлементах в составе минеральных вод и их роли...

- Минеральные воды обладают эффективным бальнеологическим действием благодаря своему ионно-солевому составу и богатству различными микроэлементами, оказывающими лечебное воздействие на организм человека. Вода, богатая полезными минералами, не только снабжает организм необходимыми макро- и микроэлементами, а также выводит накопившиеся токсины и шлаки. Большое значение имеет оптимальное использование природных лечебных факторов в различных климатических условиях для повышения эффективности реабилитации лиц с хроническими заболеваниями.

Наша республика издавна славится большим количеством минеральных вод, относящихся к различным бальнеологическим группам. Ряд заболеваний успешно лечится с помощью минеральных вод.

В последнее время в качестве упаковочного материала в основном используются лечебно-столовые минеральные воды. Лечебно-столовые минеральные воды, благодаря своему ионно-солевому составу, обладают определенным физиологическим действием и выраженным мочегонным эффектом. Они более или менее близки к лечебно-столовым водам и оказывают лечебный эффект, хотя и менее слабый.

Уточнена эффективность морфологически активных веществ, содержащихся во многих минеральных водах (при их приеме), которые играют важную роль в механизме воздействия на организм. Среди этих компонентов в первую очередь следует отметить йод, бром, железо, арсин (мышьяковистый водород) и кобальт. В минеральных водах часто встречаются также соединения стронция, лития, кремния, алюминия, цинка, меди, фтора и бора. В редких случаях в небольших количествах встречаются также соединения других металлов (редкие металлы).

На основании проведенных исследований выявлено, что в зависимости от химического состава и биологического действия химические элементы в минеральных водах делятся на три группы: биологически активные, нейтральные и токсичные. Активные элементы, помимо того, что оказывают специфическое биологическое действие на живой организм, являются его незаменимой составной частью. В этот ряд элементов входят азот, железо, йод, кальций, калий, кислород, кобальт, кремний, магний, марганец, молибден, медь, натрий, сера, стронций, фосфор, хлор, фтор и олово. Наиболее важными из них являются Fe (в составе гемоглобина), Zn (инсулин и ряд гормонов), Fe, Mn, Cu, Mo и ряд тяжелых металлов (в составе ферментов), Co (витамины, В12) и др.

Для оценки биологической активности микроэлементов одного лишь их определения недостаточно. Кроме того, одним из важных условий является знание того, какую форму они должны принять в растворе. Так, первостепенное значение имеет то, что компоненты находятся в форме металлических соединений или коллоидов.

- Какие элементы и соединения присутствуют в минеральных водах?

- Минеральные воды содержат достаточное количество элементов и их соединений. Например, в газированных водах есть кремний, железо, мышьяк, бор. В составе воды с высоким содержанием хлора есть йод, бром, бор, стронций и органические вещества. Минеральные воды, богатые остротоксичными элементами, не следует использовать ни в качестве питьевой воды, ни в лечебных целях.

- При каких заболеваниях есть показания к приему лечебных минеральных вод?

- Лечебные минеральные воды рекомендованы при хроническом гастрите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки (в стадии полуострого течения и ремиссии), дуодените, хроническом энтероколите, хроническом холецистите, хроническом гепатите, дискинезии желчного пузыря и желчевыводящих путей, хроническом панкреатите и сахарном диабете (легкой и средней степени тяжести). Также лечебные минеральные воды рекомендуются при таких заболеваниях, как ожирение (легкая форма), подагра, хронический пиелит, хронический цистит, артриты и полиартриты (кроме туберкулеза), остеохондроз, спондилез (нетуберкулезный), миокардиодистрофия, гипертоническая болезнь (I степени), гипотония, невралгия, невриты, радикулиты, плекситы, травматические повреждения периферических нервов, хронический бронхит, бронхиальная астма, постгеморрагическая анемия.

- Хотелось бы узнать о перспективах использования лечебных минеральных вод на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

- Азербайджан имеет резко меняющуюся в географическом отношении структуру рельефа. Примерно половину территории республики занимают горы, остальную часть — равнины. Значительная сложность геологического строения, разнообразие состава горных пород, неравномерность количества годовых осадков обусловили создание на территории страны особых гидрогеологических условий. По этой причине на территории Азербайджана можно найти все известные в мире бассейны с минеральной водой.

Более 90% источников минеральных вод расположены в горных районах. Метаморфические воды содержат весьма ценные целебные воды. Такие воды чаще всего встречаются в молодых вулканических регионах. Здесь есть как горячие, так и холодные источники. Эти воды содержат большое количество углекислого газа, а также редких элементов. Ионы редких элементов обогатили в воду в различные геологические периоды. Причиной метаморфизма вод являются высокое давление и температура.

В Азербайджане такие воды встречаются в горах Большого и Малого Кавказа, а также в Нахчыванской Автономной Республике. Более 25 известных минеральных вод, берущих начало на территории Карабаха, обладают широким спектром целебных свойств. К ним относятся, например, Ширлан, Туршсу в Шуше, Тутгун, Готурлу, Мозчай, Юхары и Ашагы Истису в Кельбаджаре, Багирсаг, Минкенд, Гаригах в Лачине, Готурсу в Зангелане и др.

Учитывая сосредоточение гипертермальных и редкого по составу лечебно-питьевых вод в Карабахском и Восточном Зангезурском регионах, следует рассмотреть вопрос создания на этих территориях курортов, санаториев и бальнеологических лечебниц. В настоящее время НИИ медицинской реабилитации Министерства здравоохранения проводит целенаправленные научные исследования по восстановлению на современном уровне богатейших, уникальных природных лечебных ресурсов и созданию в регионе санаторно-курортного центра.

- Не могли бы вы предоставить информацию о лечебных водах Кельбаджарского района...

- В Кельбаджарском районе вдоль реки Тутгун есть 3 источника с ценными лечебными минеральными водами - Юхары Истису, Ашагы Истису и Багырсаг. Источник Багырсаг с холодной радоновой (160-380 нки/л) водой состоит из 14 источников и находится в 2-х км от источника Юхары Истису на высоте 2470 м над уровнем моря. Ее температура колеблется в пределах 16-48ºC. Уровень минерализации составляет 7 г/л.

Ашагы Истису расположен в 13-ти км к юго-западу от райцентра на берегу реки Тертер с 8 выходами. Минерализация составляет 6,7-7,4 г/л, температура 64-68ºC. Удельные компоненты воды источника – это углекислый газ 670 мг/л и H2SiO3 165 мг/л. Является аналогом всемирно известной Карловарской минеральной воды в Чехии.

Источники Юхары Истису расположены на берегу реки Тертер на высоте 2225 м над уровнем моря. Минерализация составляет 6,6-7,3 г/л, температура 58-71ºC. Удельные компоненты воды - это углекислый газ 300-600 мг/л, H2SiO3 150-200 мг/л, As 3-5 мг/л, HBO2 100 мг/л.

- Также хотелось бы узнать о питьевых и лечебных водах города Шуша - культурной столицы Азербайджана...

- Город Шуша издревле славится своими прозрачными, вкусными, студеными питьевыми источниками (родниками), а также целебными минеральными водами: Иса булагы, Секили булаг, Дашалты булагы, Союгбулаг, Шорбулаг, Сахсы булаг, Эждаха булагы, Девебатыран, Фындыглы и др.

Курорт Туршсу, расположенный в 18 км к юго-западу от города Шуша, на высоте 1700 м над уровнем моря, и курорт Ширлан, в 20 км от Шуша, — места, давно снискавшие себе славу. Климатические условия этих мест очень похожи на климат в Шуше. Особый интерес представляют минеральные источники в Туршсу и Ширлане. По данным ранее проведенных исследований (Пятигорский бальнеологический институт), в 1926 году источники Туршсу были включены в группу углекислых источников.

Воды родников Ширлан по своему составу очень близки к водам источников, рекомендуемых при заболеваниях мочевыводящих путей и некоторых заболеваниях обмена веществ (подагра, мочекислый диатез и др.).

Вода источников Ширлан содержит большое количество ионов магния. Эта вода имеет приятный вкус, некислотная и не имеет запаха. При выбросе выделяет много углекислого газа. В одном литре воды содержится до 2,9 грамма свободного углекислого газа. Температура воды в различных источниках Ширлана составляет 9-12 С°. При нанесении на пораженный участок кожи тела (при дерматите) эта вода оказывает успокаивающее действие и уменьшает покраснение кожи.

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