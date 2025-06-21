Расширяются полномочия Кабинета министров Нахчыванской АР

БАКУ /Trend/ - Расширяются полномочия Кабинета министров Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "Об утверждении изменений в Конституции Нахчыванской Автономной Республики", который обсуждался сегодня на заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, Кабинет министров Нахчыванской Автономной Республики будет создавать и упразднять центральные органы исполнительной власти с согласия Президента Азербайджанской Республики в пределах расходов, предусмотренных для исполнительной власти в государственном бюджете автономной республики.

Кроме того, в соответствии с настоящей Конституцией, Кабинет министров будет решать вопросы, связанные с осуществлением исполнительной власти в Нахчыванской АР, а также другие полномочия, переданные ему Президентом Азербайджанской Республики.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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